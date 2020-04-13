Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Londra'dan bir acı haber daha

Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Yeşilköylü, 67 yaşındaki Mustafa Enver de salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:24
1157 Okunma
Londra'dan bir acı haber daha

Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı Türk toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti. Londra Gazete'nin haberine göre, Yeşilköylü, 67 yaşındaki Mustafa Enver de salgın sebebiyle iki gün önce hayatını kaybetti.
İngiltere’de Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı böylece 58 oldu.

İNGİLTERE’DE CORONVİRÜS’E YENİK DÜŞEN KIBRISLI TÜRKLER
 

1 Ahmet KAMİL
2 Ahmet RAŞİT
3 Arif NİYAZİ
4 Ayşe ALİ
5 Aynur HÜSEYİN
6 Aynur Talat GUSELLA
7 Burhan MUSTAFA.
8 Çetin ÇETİNKAYA
9 Doğan AHMET (KONKURT)
10 Elmaziye KANLI ?
11 Emine AZİZ
12 Enver ARİF
13 Erbay YILMAZ.
14 Ergün OSMAN
15 Ersin Mehmet SOYALAN
16 Ferhat HAKKI
17 Fezile MUSTAFA
18 Güney Osman TARZAN
19 Hanife MEHMET
20 H.Y.Ş.
21 Hasan ALİ
22 Hatice Yusuf VECİ
23 Hilmi MİKSİ
24 Hüseyin AHMET
25 Hüseyin KAVAZ
26 Hüseyin Yusuf ŞUFTA
27 İbrahim MERCAN
28 İbrahim MUHARREM
29 Kamil AHMET
30 Mehmet ABDURRAHMAN
31 Mehmet ERDOĞAN
32 Mustafa AHMET
33 Mustafa ENVER
34 Mustafa İBRAHİM
35 Mustafa MEHMET.
36 Mustafa ŞÜKRÜ
37 Niyazi NUMANOĞLU
38 Osman MEHMET
39 Özcan AYGIN
40 Özkan HÜSEYİN
41 Rahme Erdoğan TAYİP
42 Rifat Hasan REZVAN
43 Sare TEK
44 Safi LEVENT
45 Salih BALİ
46 Salise Togay DEMİRAĞ
47 Samime BİLGİNER
48 Serdar BALI
49 Sultan ŞEVKET.
50 Suna ARİF
51 Sündüz Yusuf RAMADAN
52 Şakir CEMAL
53 Şengül BESİM
54 Tayfun SALİH
55 Türker ENVER
56 Yaşar CEVAHİR (Usta)
57 Yıldıray FAİK
58 Zülfiye OSMAN.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsİngiltereLondra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Koronavirüs’e bir kayıp daha!
SON DAKİKA! Koronavirüs’e bir kayıp daha!
Başbakan Tatar: Covid-19’la ilgili testlerin artırılması yönünde çalışmalarımız var
Başbakan Tatar: Covid-19’la ilgili testlerin artırılması yönünde çalışmalarımız var
Hava durumu raporu
Hava durumu raporu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim