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LTB Başkanı Harmancı Sami Hamidi’yi kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yaşam koçu, sporcu ve antrenör Sami Hamidi'yi kabul etti. 

21 Eylül 2018 Cuma 15:29
LTB Başkanı Harmancı Sami Hamidi’yi kabul etti

LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada, Sami Hamidi’nin elde ettiği başarılar ve şu an Türkiye’de yaptıklarının ülke gençlerinin potansiyelinin ve başarısının en somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi. 

Harmancı, Hamidi'ye yeni projelerinde katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Kabulün sonunda, Başkan Harmancı Sami Hamidi’ye, gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonun 57 numaralı göğüs numarasını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
LTBMehmet HarmancıSami HamidiGündemKıbrıs
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