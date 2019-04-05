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LTB binası önünde sahiplerinin gelmesini bekliyor

05 Nisan 2019 Cuma 09:16
LTB binası önünde sahiplerinin gelmesini bekliyor
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LTB Başkanı Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahipli bir köpeğin 4 Nisan dünya sokak hayvanları gününde terk edilmiş olduğuna inanmıyorum. O hala LTB binası önünde sabırla geri gelmelerini bekliyor” ifadelerini kullandı. 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile belediye binasının önünde bekleyen bir köpeğin sahipleri tarafından terk edildiğine inanmak istemediğini, dalgınlık olabileceğini aktardı ve paylaşımının hatırlatmaya yardımcı olabileceğini kaydetti. 

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LTB Başkanı Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Küçük dostumuz görenlerin ifadesine göre sahipleri ile belediyeye geldi, o hala LTB binası önünde sabırla geri gelmelerini bekliyor. 

Sahipli bir köpeğin 4 Nisan dünya sokak hayvanları gününde terk edilmiş olduğuna inanmıyorum, dalgınlık olmuştur belki, bu post umarım hatırlatmaya yardımcı olur' 

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Anahtar Kelimeler:
LTB
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