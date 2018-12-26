LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri aralıksız sürüyor

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 17 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasında 37 iş yeri denetlendi.

Oto Galeri, Motosiklet Satışı ve Oto Yıkamacı niteliğindeki 17 işyerine işyeri izni olmadığından, istenilen koşullar yerine getirilmediği takdirde kapatılacağına yönelik ihbar verildi.

Derviş Büfe ve Dayı Büfe isimli işletmelere işyeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle, Katık Ekmek Pide Salonu isimli işletmeye ise işyeri izni olmaması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 3 Restoran, 3 Büfe, 1 Pastane, 1 Fırın, 5 Kafeterya, 1 İnternet Kafe, 1 Oto Galeri, 3 Off Licence, 2 Spor Salonu, 1 Gıda Deposu, 8 Market, 4 Güzellik Salonu, 3 Okul Kafeteryası, 1 Eğitim Merkezi

Devlet Okullarının su depoları temiz

Ayrıca Lefkoşa hudutları içerisindeki tüm devlet okullarının su depolarından Ekim

Kasım aylarında alınan su numunelerinin analizleri Devlet Laboratuarında yaptırılmış olup tümünün kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir.

Numune alınan okulların isimleri şu şekildedir: Fazıl Plümer Anaokulu, Atatürk Meslek Lisesi Çocuk Gelişme Ve Öğrenim, Lefkoşa KTEV Anaokulu, Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Yeni Yüzyıl Anaokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Yenicami Anaokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Lefkoşa Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Şht Tuncer İlkokulu, Şht Ertuğrul İlkokulu, Bayraktar Ortaokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Demokrasi Ortaokulu, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Türk Maarif Koleji, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Hala Sultan Eğitim Kompleksi