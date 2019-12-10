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LTB ‘İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü’ Çalıştayı düzenliyor

10 Aralık 2019 Salı 16:16
LTB ‘İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü’ Çalıştayı düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB),20 Aralık 2019 tarihinde düzenleyeceği “İnsan Haklarının Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü” Çalıştayı ile Lefkoşa’nın bir İnsan Hakları şehri olması yolunda önümüzdeki yıllarda atılabilecek adımları katılımcı bir yöntemle belirlemeyi amaçlıyor. Çalıştay panel ve katılımcı oturumu olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Panel bölümünde belediye politika ve uygulamalarının daha da geliştirilmesi gerekliliği tespit edilen 4 konuda alanının yerel uzmanları tarafından, dünyadan yerel yönetimler bazında iyi uygulama örneklerini de içeren sunumlar yapılacak. Panelde Çocuk Hakları konusunda SOS Çocuk Köyü Derneği’nden Hasan Umur,Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları konusunda Özel Eğitim UzmanıBNurten Dayı Üçüz, LGBTİ+ Hakları konusunda Kuir Kıbrıs Derneği’den Doğukan Gümüşatam ve İnsan Ticareti konusunda CMIRS’dan Mine Yücel konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcı oturumda ise çeşitli insan hakkı ihlalleriyle mücadeleyi hedefleyen birçok uluslararası sözleşmenin de temelini oluşturan “3Ps” yaklaşımı doğrultusunda 3 çalışma grubu oluşturulacak. Çalışma grupları Kuzey Kıbrıs’ta merkez ve yerel yönetimler arasında yetki ve sorumluluk paylaşımını belirleyen kurumsal yapı ve bunun yarattığı sınırları da göz önünde bulundurarak bu üç farklı alanda LTB’nin atabileceği adımlar konusunda somut öneriler ortaya koyacak. Panelde sunum şeklinde yer almayan insan hakkı konularında da (örneğin kadın hakları ve yaşlı hakları) çalışma grupları içerisinde öneriler geliştirilebilecek.

LTB’nin geliştireceği İnsan Hakları Eylem Planı’nın temelini oluşturacak olan bu öneriler raporlaştırılıp kamuoyu ile paylaşılacak.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
LTBçalıştayHaberKıbrıs
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