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Mağusa'da mülteci operasyonu

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:41
Mağusa'da mülteci operasyonu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün bir evde gerçekleştirilen operasyon sonucu Gazimağusa Limanı’ndan bir gemi içerisinde bulunan tır araca gizlenerek gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen toplam 10 kişi tutuklandı. 

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-32) de tutuklandı. 

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vatanperver 2019-09-28 12:11:38

Insan kacakcilgi yapanlara cok agir cezalar vermediginiz muddetce bu is durmaz.

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