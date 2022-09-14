Mağusa'da olaylı gün!

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzurunda görüşülen duruşmada, mahkemeye meselenin olgularını, polis memuru Hasan Tanyeri aktardı.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren tanık polis Hasan Tanyeri, KKTC’de 9 Eylül 2021’den beridir izinsiz ikamet eden zanlıyı, ciddi darp ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlarından tespit edip tutukladığını aktardı.
Tanyeri; zanlının 12 Eylül 2022’de, Gazimağusa’da ikamet ettiği apartman dairesinde sözünü dinlemediği gerekçesiyle F.M.’nin sağ gözüne elindeki bira şişesini vurup kırmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladığını kaydetti.
Tanyeri, tahkikatını henüz tamamlayamadığını belirterek mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi.
Talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, polis memurunun huzurundaki şehadetini ve polisin talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti için zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
(MHA)