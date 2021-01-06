Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 12:00 ile yarın sabah 03:00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet kesintisi Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Girne arasında çalışan fiber optik kablo sistemlerinde yapılacak iyileştirme çalışmalarından kaynaklanacak.
MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 12:00 ile yarın sabah 03:00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 12:00 ile yarın sabah 03:00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.