Zamların peş peşe geldiği bu günlerde domates rekor kırıyor. Mağuşa Perşembe pazarında domatesin kilosu 15 TL’den satılıyor. Üstelik domatesler hem çürük ve sağlıksız görünümünden dolayı vatandaştan tepki topluyor.
Mağusa’da 15 TL’ye domates
09 Eylül 2018 Pazar 16:15
Kardeşim türkiyede 2 lira domates 2 lira erik 4 lira börüce 2 lira şeftali neden getirmiyorlar biz bunları yaşamaya mecburmuyuz illaki ülkeden gidelimmi kimse yokmu halkı düşünen(cebini düşünmeyen).
DEVLET UTANSIN . Vatandasi bazi acikgozlerin ellerine teslim etmisler .
Kapıları açmayanlar inşAllah bu halkın düştüğü durumdan daha beter olsunlar