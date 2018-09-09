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Mağusa’da 15 TL’ye domates

09 Eylül 2018 Pazar 16:15
Mağusa’da 15 TL’ye domates

Zamların peş peşe geldiği bu günlerde domates rekor kırıyor. Mağuşa Perşembe pazarında domatesin kilosu 15 TL’den satılıyor. Üstelik domatesler hem çürük ve sağlıksız görünümünden dolayı vatandaştan tepki topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
MağusaDomatesHaberKKTC
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İsmail ürek 2018-09-09 17:06:37

Kardeşim türkiyede 2 lira domates 2 lira erik 4 lira börüce 2 lira şeftali neden getirmiyorlar biz bunları yaşamaya mecburmuyuz illaki ülkeden gidelimmi kimse yokmu halkı düşünen(cebini düşünmeyen).

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erol veled 2018-09-09 18:07:42

DEVLET UTANSIN . Vatandasi bazi acikgozlerin ellerine teslim etmisler .

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2018-09-09 18:12:43

Kapıları açmayanlar inşAllah bu halkın düştüğü durumdan daha beter olsunlar

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