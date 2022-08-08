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HP dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediye seçimleri hakkında konuşan Manavoğlu, “27 Eylül’e kadar seçim yasakları başlayacak. Bugün 8 ağustos. Komite en son raporu toparladı. Son 40-45 günümüz var. Meclis 1 Ekim’de açılıyor. Meclisi olağan üstü toplayıp bu yasalanın geçirilmesi lazım. Beceri noktasında bir şey yapabilecekleri sanmıyorum. Sunat Atun gitti ama sorunlar bitmedi. Bu kafa bu halkın ihtiyaçlarını gideremez. Çünkü basit düşünüyorlar. Esas konuşulması gereken 51/95 sayılı belediyeler yasasıdır. Daha onu konuşan yok. Bu iş bu kadar basit değildir. Bu işi toparlayıp geçirebilmeleri için 40 günleri var.

Manavoğlu, “Sıkıntı şu: Bu geçmişten gelen sıkıntılı bir meseledir. Bugün belediyelere bir katkı veriliyor. Devlet bunu mahalli gelirler üzerinden veriyor. Bütçede yazan mahalli gelirlerin yüzde 30 üstünde gelir toplanıyor. Neden yalan yazıyor maliye bunu? Bu mahalli gelirler sırf belediyelere az katkı vermek için az gösteriliyor. Artık herkes şeffaf olmalı ki bu ülkede bir şey yapılabilsin. Nüfusa göre katkı payları yeniden düzenlenmeli. Nüfusun da yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.