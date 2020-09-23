Mahmut Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ı ziyaret ederek, Salamis Karavan Kamp alanı süreciyle ilgili bilgi aldı, Zurnacılar’a yaşananlardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre Özçınar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sorunun 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası kapsamında çözülmesiyle ilgili sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti, söz konusu alanın bölge halkının taleplerine uygun olarak daha sürdürülebilir bir proje kapsamında düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Özçınar, yasal yolda ilerlemek yerine şiddet kullanılmasını kınayarak, tahkikatı devam eden bu süreçle ilgili daha fazla yorum yapmayacağını söyledi, sorunun hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sonlanacağına inanç belirtti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bu konudaki çalışmaların 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın Belediye Başkanı’na verdiği yetki çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti.

Zurnacılar, halk sağlığına önem verildiğini, COVİD-19 için de gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğini söyledi.

Mustafa Zurnacılar, sürecin başından beri desteklerini belirten Belediyeler Birliği yönetimine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin dün Salamis Kamping Tesisi’ni mühürlemesi nedeniyle arbede çıkmış, tutuklamalar olmuştu. Bu sabah da karavan alanında yangın çıkmış ve bazı karavanlar hasar görmüştü.