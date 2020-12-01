“MAKARİOS’UN VASİYETİ VAR: RUMLAR FEDERAL ÇÖZÜMÜ HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEYECEK”

Bahar SANCAR

ATUN, TATAR İLE GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun Gündem Kıbrıs Web TV’ye konuk olarak Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. Ata Atun geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede; KKTC’nin savunma ve egemenlik konularının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler, Azerbaycan ve KKTC ilişkilerinde atılan olumlu adımlara ilişkin konuların konuşulduğunu aktardı. Maraş açılımı hakkında da konuştuklarını aktaran Atun, Maraş kentinin kapalı olmadığını ve Maraş’ın sadece üçte birinin kapalı olduğunu söyledi. Maraş’ın ekonomik olarak da KKTC ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizen Atun, Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede bunları gündeme getirdiğini belirtti.

“YÖDAK’IN YENİDEN YAPILANMASI GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği toplantıda yüksek öğrenim konusu hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Atun, KKTC’de üniversitelere kayıtlı KKTC vatandaşı olan öğrenci sayısının 20 bin civarında olduğunu söyleyerek, bunun sevindirici bir rakam olduğunu dile getirdi ve gençlerimizin öğrenime ciddi anlamda değer vermesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. YÖDAK’ın yeniden yapılanması gerekliliğine de vurgu yapan Atun, dünyadaki özerk ve bağımsız kuruluşlar arasında girebilmesi için mali ve yönetim özgürlüğünün YÖDAK’a kazandırılması gerektiğini aktardı. Bu iki unsur gerçekleştirildiği takdirde KKTC’deki üniversitelerin uluslararası tanına bilirliği bakımından bir engelin daha aşılmış olacağını söyledi.

“SEMİH SANCAR İSMİ YAŞATILMASI GEREKEN BİR KİŞİ”

Sorulan bir soru üzeri Kapalı Maraş’ta Kennedy Caddesi’nin adının Semih Sancar Caddesi olarak değiştirilmesi hakkında da tarihi bilgiler vererek açıklamalarda bulunan Atun, Semih Sancar’ın Rumların katliamlarına karsı Barış Harekatı’nda çok önemli bir rolü olduğunu söyledi ve caddeye adının verilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Atun, Semih Sancar’ın Kuzey Kıbrıs Türkünü üçüncü sınıf vatandaşlıktan birinci sınıf vatandaş olmaya yükselten kişi olduğunu da sözlerine ekleyerek, bu kişilerin isminin yaşatılması gereken kişiler olduğunu belirtti.

“MAKARİOS’IN VASİYETİ VAR: RUMLAR FEDERAL ÇÖZÜMÜ HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEYECEK”

Maraş’a Türk askeri girdiğinde Maraş’ın terk edilmiş bir şehir olduğunun altını çizen Atun, Rumların Maraş’ı Atlılar-Muratağa-Sandallar’ın intikamı alınacak düşüncesiyle Derinya’dan terk ettiklerini belirtti. Rumların hiçbir zaman Federal çözümü kabul etmeyeceğini de sözlerine ekleyen Atun, Ortodoks Kilisesi Başkanının ve Makarios’un vasiyetleri olduğunu söyleyerek, “Kim Türklerle anlaşma yaparsa ve adada Türklerin varlığını kabul ederse Yunan tarihine vatan haini olarak geçecek ve Ortodoks kilisesi de kendisini aforoz edecektir, diye vasiyet bıraktılar. Bu nedenle de hiçbir Rum lider Türklerle anlaşmayı kabul etmedi ve edemezler de” dedi.

“ACILAR ÜSTÜNDE PİKNİK OLMAZ” DİYENLERE KARŞILIK ATUN: “KÜÇÜKKAYMAKLI UNUTULMASIN!”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş ziyaretine tepki gösteren bir kesimin “Acılar üstünde piknik olmaz” söylemine karşılık Atun, bu kişileri kınadığını söyledi. Atun, “Bu kişiler Küçük Kaymaklı’yı unutmasın. Nikos Sampson’un 27 Aralık’ta Küçük Kaymaklı’ya gelerek masum insanlarımızı katletmesi unutulmasın” dedi. 1967’de Geçitkale’de yaşanan vahşetin de unutulmaması gerektiğini hatırlatan Atun, Geçitkale Harekatı’ndan sonra Yunan Cuntası’nın adadaki varlığına neden tepki gösterilmediğini sordu.