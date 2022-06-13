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Maliye-Sen'den eylem açıklaması!

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN) olarak 12 - 13 Haziran 2022 tarihinde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine destek verdiğini açıkladı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 11:32
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Maliye-Sen'den eylem açıklaması!
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklerle, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışılması kabul edilemez. Reform Hükümeti olarak yola çıktığını iddia eden UBP – YDP – DP Üstel Hükümeti’nin ilk icraat olarak özgürlükleri keyfi ve muğlak ifadelerle kısıtlamaya çalışması kabul edilemez. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran gün geçtikçe derinleşirken, insanlar döviz ve enflasyon altında ezilirken, zamları ve fakirleşmeyi önlemek adına hiçbir adım atmayan hükümetten HOŞNUT DEĞİLİZ.

Maliye-Sen olarak “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma”  sloganıyla gerçekleştirilen eylemlere desteğimiz tamdır. Toplumu baskı altına alarak, hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışan her türlü eylem ve düşüncenin her zaman karşısında olacağız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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MaliyeSen
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