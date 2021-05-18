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Manavoğlu: “İç hesaplaşmalardan dolayı ülke kaybediyor”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

18 Mayıs 2021 Salı 10:32
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Manavoğlu: “İç hesaplaşmalardan dolayı ülke kaybediyor”

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’te yaşanan tartışmaları yorumlayan Manavoğlu, “Hükümet kendine yeni kalıplar çıkarmaya çalışıyor. Bu ne hukuka ne de teamüllere uygundur. Dün mecliste yaşadıklarımızı da ileriki süreçte de yaşayacağız gibi gözüküyor. Böylesi bir kötü dönem yaşanmadı memlekette. ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla hareket ediliyor. Düşünün ki, bu hükümet kurulurken, ‘Seçim hükümeti’ olduğu söylenmiş ve Ekim ayında seçime gidileceği, programa yazılmıştı. Bu hükümetin yapısı normal bir hükümet yapısı değil. Kendi içindeki hesaplaşmalardan dolayı partilerin, icraatlar noktasında ülke kaybediyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluHalkın Partisi
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