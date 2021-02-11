Maraş ile ilgili adım atacağız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner önce başbaşa ardında da heyetler arasında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

İlk sözü Başbakan Saner aldı. Saner özetle şöyle konuştu:

“ KKTC’nin anavatanda olan bilgi teknoloji ve deneyimlerinden faydalanmamız ,için bugün buradadırlar. Tüm alt yapı çalışmalarının ivme kazanacağı bu dönemde ve covid19 döneminde bizlerin her zaman yanında olan Sayın Erdoğan’a ve Yardımcısına teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs konusu 53 yıldır BM’nin önünde duran en eski mesele.. Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumu sayesinde herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi grup toplantısındaki açıklamasında Kıbrıs’ta federasyon tezine bağlı bir çözümün gerçekleşmeyeceği herkes tarafından çok net biliniyor olmasına rağmen dünyanın artık bunda ısrar etmesinin anlamsızlığı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gayet net ortaya kondu. İki egemen devlet ve iki eşit halk olarak bu adada var olacağımızı da bir kez daha teyit etmiş oldu. Yunan Başbakanı Mitçotakis’in yapmış olduğu açıklamaları kınıyorum. Kıbrıs’ta istila sonucu varsa 1963 yılında tek taraflı olarak Rum yönetimi tarafından istila ettiği gerçeğidir. Ada barış vardır, eksik olan sadece anlaşmadır.”

Maraş konusunda sizlerin de güçlü desteğiyle dünyada ezber bozan bir politikaya imza attık. En kısa zamanda alt yapı yatırımları da dahil olmak üzere bizlerinde de tüm mükellefiyetlerimizi de yerine getirerek Maraş ile ilgili adımlarımızı atacağız. Burada Türkiye’nin gücünü yanımızda hissetmemiz bizim en büyük avantajımızdır.”