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Marketler pazar günü açık mı ?

Sağlık Bakanlığı yayınladığı yeni kararla, gündüz sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı pazar günü, 07.00-21.00 saatleri arasında marketlerin de açık olacağını duyurdu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:18
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Marketler pazar günü açık mı ?

Sağlık Bakanlığı yayınladığı yeni kararla, gündüz sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı pazar günü, 07.00-21.00 saatleri arasında marketlerin de açık olacağını duyurdu. 

Resmi Gazete'ye de yansıyan karara göre, "restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler 10.00- 21.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir, Marketler 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacaktır" dendi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanatkarlar Odası adına Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu tarafından Başbakan'a yapılan başvuruda, market sahipleri ve çalışanlar ile ailelerinin dinlenme hakkı için pazar günlerinin kapalı kalması talep edildi.

Nalcıoğlu, dünyadaki uygulamanın da bu yönde olduğunu belirterek, 20 bin kişinin dinlenme hakkına saygı istedi.

Ancak, bu taleple ilgili marketler arasında görüş birliği sağlanmadığı öğrenildi.

Kaynak : Yenidüzen

https://www.yeniduzen.com/marketler-acik-olacak-140473h.htm

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