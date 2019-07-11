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Marketten içki çaldı

(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kiler-2 isimli marketten üç şişe alkollü içki çaldığı tespit edilen zanlı Mehmet Enginal tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
Marketten içki çaldı

Mahkemede mesele ile ilgili mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlının 6 Temmuz tarihinde saat 14.20 sıralarında, Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde bulunan Kiler-2 isimli marketten 2 adet 1 litrelik ve bir adet de 70’lik Jack Daniel’s marka alkollü içkiyi sirkat ettiğini söyledi. Polis, market kameralarından yapılan incelemede zanlının söz konusu içkileri kasaya ödeme yapmadan aldığının tespit edildiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 7 Temmuz tarihinde Güzelyurt’ta “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklandığını ve 8 Temmuz’da da Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde çıkarılıp aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru Cemal Ballıkara, zanlının gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini belirterek, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulup yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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