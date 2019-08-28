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Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:14
Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.58’de Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz’in 27,68 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla’nın Marmaris ilçesine 91,57 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
MarmarisDeprem
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Hakkı 2019-08-28 19:30:49

Resimde marmarada deprem yazıyor değiştirin onu marmaris nerde marmara nerde töbe yarabbim şaka gibisiniz

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