Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Marmaris’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya, Osmaniye ve Mersin’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarının ardından Marmaris’te de yangın başladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 22:33
52 Okunma
Marmaris’te orman yangını: Bir kişi hayatını kaybetti

Orman yangını yola doğru ilerleyince Marmaris-İçmeler Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme ekiplerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek veriyor. Marmaris Belediyesi, Twitter hesabından "Yangın tehlikesi süren İçmeler bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve otellerde kalan tatilciler teknelerle Marmaris merkeze tahliye edildi. " duyurusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünlere katılım kotası getirildi!
Düğünlere katılım kotası getirildi!
Bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
İş insanı Bulut Akacan'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
İş insanı Bulut Akacan'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim