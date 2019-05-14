19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Meclis Genel Kurul’unda Gençlik Oturumu yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın organizasyonunda ve Cumhuriyet Meclisi’nin katkılarıyla lise okul kaptanları sembolik olarak Meclis Genel Kurulu’nda toplanarak, söz aldı.

Genel Kurul salonunda gerçekleştirilen etkinliğin başında sırasıyla Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 19 Mayıs’ın önemine değinerek eğitim bakanlığının organizasyonuyla bugünün meclis için de çok anlamlı hale geldiğini belirtti.

19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle bir farklılık yaratmak istediklerini kaydeden Uluçay, öğrencilere “söz sizde” dedi.

Uluçay, gençlere daha güzel bir gelecek verebilmenin görevleri olduğunu vurgulayarak, hep birlikte gençlerin görüş ve düşüncelerini dikkate alarak, bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, 19 Mayıs’la ilgili bilgi vererek 100 yıl önce yaşanan bu sürecin yeni çağdaş ve laik bir ulus yaratmak için olduğunu belirtti.

Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini çünkü cumhuriyetin temellerinin, gençler sahip çıkarsa sağlam olacağına inandığını dile getiren Özyiğit, dün yakılan meşaleyle etkinliklerin başladığını ve ardından da çalıştay yapıldığını hatırlattı.

Özyiğit, çalıştayda gençlerin gelecekle ilgili düşüncelerini ortaya koyma imkanı bulduğunu söyleyerek, düşüncelerini çok önemli bulduğu gençleri kutladı.

Cemal Özyiğit, amaçlarının ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bilimsel, laik ve çağdaş ilkelerle yetiştirmek olduğunu vurguladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ise, gençlerle böyle bir günde ve mekanda bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kısa süre önce hükümetin istifa etmiş olduğunu anımsatan Tatar, “Biz bu mecliste bazen tartışsak da hepimizin amacı siz gençleri iyi yetiştirmek” dedi.

Tatar, kısa süre önce hükümetin istifa ettiğini ve az sonra Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hükümet kurma görevini alacağını ifade ederek, devlete sahip çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının var olması esastır ve bu devlete sahip çıkıp yaşatmak herkesin görevi” dedi.

KAPTANLAR

Daha sonra okul kaptanı 3 genç düşünce ve görüşlerini Gene Kurul kürsüsünden paylaştı.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden Zeynep Kaplan, gençliğin bir ülkenin en büyük umudu olduğunu belirterek, “Gençler, kendilerini ileriye götürecek işlere kalkışacaklar ve bu işlerde başarılı olduklarında toplum da onlarla beraber ilerleyecek” dedi. Kaplan, gençlerin, kıymetli büyüklerinden en büyük beklentilerinin geleceklerini yaşadıkları topraklar üzerinde planlayabilecekleri bir ülke yaratmaları olduğunu vurguladı. Ülkede eğitim, çevre, trafik ve işsizlik gibi çözümlenmesi gereken bir dizi sorun olduğunu dile getiren Kaplan, “Tüm sorunlarımıza çözüm bulabilmek için hoşgörüyle çalışmalı, yıkıcı değil yapıcı olmalıyız” dedi.

YDÜ’den Ayda Canova ise, toplumu en saygıdeğer platformlarda temsil eden büyüklerden, partizanca ve bencil olmayan bir bakış açısıyla gençlerin de fikirlerine önem veren bir tutum sergilemelerini istedi.Gençlerin sanatın, sporun, bilimin ve üretimin parçası olmaktan gurur duydukları koşullarda yaşadığı bir KKTC temenni eden Canova, tüm öğrenci arkadaşları adına seslerini duyurma fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi adına konuşan Onur Uruk ise, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda, ulusal dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde birbiriyle kenetlenmiş bir vatan ve milletin kalkınması için yapılan çalışmaların en büyük güven kaynağı olduğunu belirtti. “Cumhuriyeti Atatürk kurdu ve biz gençlere armağan etti. Bu cumhuriyeti yaşatmak ve yüceltmek biz gençlerin en kutsal görevidir” diyen Uruk, Atatürk ilkelerine bağlı gençlerin emanete 100 yıldır sahip çıktıklarını bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise gençlerin konuşmalarının ardından yeniden söz alarak, nelerle ilgilenmeleri gerektiği ve sahip çıkmaları gereken konularla ilgili bilgileri konuşmalardan edindiklerini belirterek, sorumluluk bilinciyle, gençlere daha güzel bir gelecek yaratmak için çalışacaklarını söyledi.