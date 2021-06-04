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Meclis önündeki traktörler için çekici getirildi

Hayvancılar Birliği'nin eylemi beşinci gününde... 

04 Haziran 2021 Cuma 12:29
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Meclis önündeki traktörler için çekici getirildi

Polis eylemcilerin Meclis önüne bıraktığı iş araçlarını çekmek üzere çekiciler getirdi.

Meclis önündeki traktörlerin alandan alınacağı ifade edildi.

Polis, Meclis önündeki traktörlerin sahipleri tarafından çekilmesi için eylemcilere yaklaşık bir saat gibi bir süre tanıdığını söyledi.

Meclis önündeki eylemcilerden edinilen bilgiye göre traktörlerin sahipleri tarafından çekilmemesi durumunda çekicilerle polis tarafından müdahale edeceği yönünde oldu.

Buradaki eylemciler, traktörlerin sahiplerinin gelmesini ve fikir alış verişi yapmayı bekliyor.

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