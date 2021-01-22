Mecliste Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bütçeleri görüşülecek

Meclis Genel Kurulunda bugün Cumhurbaşkanlığı ve Meclis bütçeleri görüşülecek. Meclis Genel Kurulunun bugünkü oturumunun Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında 10.00’da başlaması bekleniyor.

TOPLAM BÜTÇE 10 MİLYAR 210 MİLYON TL

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri dün itibariyle başlamıştı...

Meclis Genel Kurulu toplantısında sunuşların ardından komitede 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Görüşmeler 3 Şubat'ta tamamlanacak.

Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, komitenin tasarıyla ilgili raporunu sundu.

2020 bütçesine göre yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak ve 760 milyon TL açıkla hazırlanan 2021 bütçesi, Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde bazı kalemlerde yapılan 70 milyonluk artışlarla 10 milyar 210 milyon Türk Lirası olarak oy çokluğuyla kabul edilerek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmişti.