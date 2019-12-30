Meclis’te imar planı tartışıldı

Genel kurul’da ilk olarak, Danışma Kurulunun 31 Aralık 2019 tarihli Birleşimine ilişkin kararı okundu ve Genel Kurul’un yarınki birleşiminin yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi…

Genel kurul’da daha sonra, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunmuş olduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, önerinin hedefinin şiddet ve istismar sonrası çocukların sorgulanması esnasında ikincil örselenmesini engellemek olduğunu belirterek, yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemel Özyiğit de çocukların gelişimleri süresince iyi izlenmesi ve yakından takip edilmesi gerektiğini kaydederek, çocuklara ilgi ve alakanın önemine işaret etti. Özyiğit, önerinin ivediliğine olumlu oy vereceklerini açıkladı…

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da yasanın önemine işaret etti ve yasanın ivediliğine olumlu oy verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise yasa üzerinde yıllardır çalışıldığını belirtti ve bu çalışmalardan dolayı tüm partilere teşekkür etti.

Sucuoğlu, bakanlığın yasayı tamamlayıcı tüm katkıları sağlayacağını söyledi ve 2020 yılının sağlık başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından tezkerenin ivediliği oybirliği ile onaylandı.

Genel kurul’da daha sonra öneri sahipleri adına UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlunun sunmuş olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sahipsiz birçok arazi bulunduğunu, suistimale açık olduğunu belirtti ve meclisin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi…

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da yasa önerisi ile ilgili endişelerini ve önerilerini dile getirdi.

Ataoğlu, önceki gün yaşanan trafik kazasına da değinerek, halkta Meclise ve bakanlıklara güvenin düştüğünü gözlemlediklerini ifade etti, bu güvenin tesisi için yetkililerin koordineli bir şekilde çalışmasını istedi.

TDP Genel başkanı Cemal Özyiğit de, suistimal endişesinin bulunduğunu söyledi, öneride suistimale yer vermeyecek düzenlemeler yapılması gerektiğini anlattı…

CTP Milletvekili Asım Akansoy da konunun hassas olduğunu, ayrıntılandırılması ve ivediliğinin gerekliliğinin belirtilmesi gerektiğini söyledi…

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, yasanın zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğradığını, önerinin; KKTC vatandaşlarının mallarının korunması ile ilgili olduğunu anlattı…

Konuşmaların ardından Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurulda, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısının Genel Kurul’da görüşülmesine ilişkin tezkeresi de okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra YDP Genel başkanı Erhan Arıklı İmar planı ile ilgili konuştu.

İmar planının ertelenmesini isteyen Arıklı, belli noktalarda uzlaşıya varıldığı yönünde haberlerin olduğunu ifade etti ve meclisin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi…



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Çatalköy, Girne, Beyarmudu imar planlarının geçirildiğini, şimdi de Gazimağusa imar planı üzerinde çalışıldığını anlattı.

Bazı bölgelerde dere yataklarının denize ulaşımını engellendiğini ve belli bölgelerin sular altında kaldığını kaydeden Baybars, bunun nedeninin imar planının olmaması olduğunu söyledi.

Baybars, bu konuda çalışmalar yapıldığını anlattı.

İmar planı ile konulmuş kurallar ölçüsünde inşaat yapılabileceğini kaydeden Baybars, böylece daha güvenli hale gelineceğini söyledi.

Genel Kurul daha sonra Av ve Avla ilgili Yaban Hayvanı Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi…

(BRT)