Mecliste, Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, hayat pahalılığı ve ulaşım sorunları görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, hayat pahalılığı ve ulaşım sorunları ele alındı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “İmar Planında Son Durum” konulu konuşmasında, Mağusa İskele Yeniboğaziçi imar planı konusunda bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

İmar planı konusunda kendilerinin de bir takım çalışmalar yaptığını anlatan Özyiğit, imar planının kamu yararını gözetecek şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

İmar planının revize edilerek, yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade eden Özyiğit, planın değişikler yapılarak mı, yoksa yapılmayarak mı yayımlandığını anlamadıklarını dile getirdi.

İlgili bakana gelinen aşamanın ne olduğunu soran Özyiğit, iktidar ortağı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, belediye meclislerince onaylanmadan, belediye başkanlarının bu plana onay veremeyeceği yönündeki sözlerine açıklık getirilmesini istedi.

Özyiğit, “Şu anda emirname yürürlükte mi? Yeni yayımlanan plan ne zaman Resmi Gazete’de duyurulup, yürürlüğe girecek?” sorularını sordu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Şehir Planlama Dairesi müdürünün yaptığı açıklamada bir hata olduğunu; planın, Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz yürürlüğe girmediğini, sadece onaylandığını söyledi.

Bir belirsizlik planı yaratılmasının kabul göremeyeceğini vurgulayan Baybars, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişme için ters bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

İlk Birleşik Kuruldan sonra, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla hem Bakanlar Kurulu’na, hem de 3 belediye başkanına bilgi verdiklerini ve yapılan itirazlardan sonra planı nihai haline getirdikleri belirtti.

İmar planının Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi konusunun Başbakan’ın takdirine kaldığını ve konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını düşündüğünü kaydetti.

Baybars, bu kaosun ülke gündeminden kaldırılması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de “Hayat Pahalılığı’nı Oluşturan Sebepler” konusunda konuşma yaptı.

Enflason konusunun ekonomik planlamada çok büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Şahiner, hayat pahalılığının belirlenmesinde enflasyonun önemine işaret etti.

Hayat pahalılığı enflasyon sepetinin her yıl değişmesi gerektiğine dikkat çeken Şahiner, bugünkü ekonomik dinamiklerin masaya yatırılarak, bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda çok dikkatli davranılması gerektiğine işaret eden Şahiner, ekonomik büyümeye yön verilmesi gerektiğini, bunun için de yerel ve mahalli gelirlere gerekli önemin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Son günlerde yaşanan yağışlar konusuna değinen Şahiner, yaklaşık 1 milyon metre küp suyun denize döküldüğünü kaydetti.

Şahiner, üreticinin bu sulara ihtiyacı olduğunu ve çok yüksek yatırımlar yapılmadan planlı bir şekilde bu suyun geri kazanılabileceğini vurguladı.

Gereken yatırımların bölgeye kazandırılması gerektiğini, bir damla suyun denize akıtılması gibi bir lüksleri olmadığını ifade eden Şahiner, akan suyun yer altı aküferlerine kanalize edilebilecek bir sistem için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Şahiner, derelerin ıslahı konusunda da adımlar atılması gerektiğini anlattı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, tüfe düzenlemesi konusunda yaptığı son açıklamaların dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, hane halkı anketinin öneminin yitirdiğini, tercihlerin değiştiğini ve sepetin içine girecek materyallerin günün şartlarına göre şekillendiğini anlattı.

Çıkacak sonuçların itinalı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Taçoy, su kanalları ve derivasyonun temizlenmesi konusuna da değindi. Derivasyonda en son 2010 yılında bir patlak olduğunu ifade eden Taçoy, son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Güzelyurt barajında bir kaçak meydana geldiğini ifade etti. Taçoy, bu konuda acil önlemler alınarak, bu akşama kadar sorunların giderileceğine inanç belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da “Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Plakalı Araçların KKTC’de bulunan otellerden taşıdığı 3. ülke vatandaşlarının taşımacılığı” ile ilgili konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs plakalı otobüslerin güneyden kuzeye yolcu getirebileceğini, burada hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayan Hamzaoğluları, bunun bir ayağının Dışişleri Bakanlığı, diğerinin Turizm Bakanlığı ve üçüncü ayağının da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Hamzaoğluları, Güney Kıbrıs’tan buraya yolcu getirilebildiğini ve Larnaka ile Baf Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs plakalı otobüslerin transfer için Kuzey Kıbrıs’a geçebildiğini ancak aynı otobüslerin Kuzey Kıbrıs’tan üçüncü ülke vatandaşlarını alıp, Güney Kıbrıs’a götürmeye hakkı olmadığını kaydetti.

Buna izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğluları, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarının ne olduğunu sordu.

KKTC’ye geçen otobüslerin KKTC yasalarına göre denetlenmesi ve izin verilmesi gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda verilen teşviklerin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Hamzaoğulları, bugünden itibaren konuyu her Salı gündeme getireceğini söyledi.