Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
8'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Meclis’te yarın başkanlık divanı seçimleri yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri de var.

03 Ocak 2021 Pazar 10:19
656 Okunma
Meclis’te yarın başkanlık divanı seçimleri yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri de var.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda önce Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verilecek.

Ardından seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde “Başkanlık Divanı Seçimleri” yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı ve yeterli sayıda Divan Katibi ile İdare Amirinden oluşuyor.

Yarınki toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları yanında, yazılı sorular ve yanıtları, sözlü sorular ve yazlı soruya dönüştürülen yazılı sorular da bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda yarıyıl tatili yarın başlıyor
Okullarda yarıyıl tatili yarın başlıyor
Erhan Arıklı’dan sitem: Şaka gibisiniz vallahi...
Erhan Arıklı’dan sitem: Şaka gibisiniz vallahi...
Hava Durumu / 03 Ocak 2021
Hava Durumu / 03 Ocak 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim