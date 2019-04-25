Mehmet Birinci’nin kaleme aldığı kitabın tanıtımı bu akşam
25 Nisan 2019 Perşembe 10:04
Hasder yayınları olarak hayata geçen, Mehmet Birinci’nin kaleme aldığı Kıbrıs Türk Toplumunda Halkdanslarının Geliştirilmesi Çalışmaları isimli kitap tanıtımı bu akşam Hasder Merkez Binasında saat 18:30 da gerçekleşecek.
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