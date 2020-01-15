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Memur-Sen: "Evde yorganların altında üşüyoruz Olgun Reis”

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:39
Memur-Sen: "Evde yorganların altında üşüyoruz Olgun Reis”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, hükümeti ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu eleştirerek, tüp gaza yapılan zamdan sonra artık ısınmanın mümkün olmayacağını kaydetti.  
Ocak ayı maaşlarına yansıyacak hayat pahalılığı oranlarının da yapılan son zamlardan sonra çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini savunan Manga, ülkede yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşırken, içinde bulunulan bu zor kış şartlarında Maliye Bakanı Amcaoğlu’na hayat pahalılığı oranlarını bir kez daha gözden geçirme çağrısında bulundu. 
Memur-Sen Genel Başkan Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, “Üşüyoruz Olgun Reis” diyerek, kamuoyunda yakından takip edildiği gibi yeni zam yağmuru başladığını belirtti. Manga, kışın en soğuk günlerinde başta tüp gaz olmak üzere birçok temel ihtiyaç maddelerine zam geldiğini, çalışanın bu zamlar altında ezildiğini söyledi. 
Hükümete gelmeden önce KIBTEK’in yaptığı zamları eleştiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bakan olduktan sonra ne yaptığını soran Manga, “Bugün insanlar evlerinde ısınmak için elektrikli ısınma aletleri yerine tüp gaz ve sobalar ile ısınmaya çalışıyorlar. Gaza gelen zamdan sonra artık tüp gaz ile de ısınmak mümkün olmayacak.  Evde yorganların altında üşüyoruz Olgun Reis” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Memur-SenMangaGazTüpOlgunZam
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