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Meryem hala bulunamadı!

25 Ekim Pazartesi günü Yamaçköy'de evinden ayrılıp geri dönmeyen engelli birey Meryem Toprak'ı arama çalışmaları sürüyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 09:35
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Meryem hala bulunamadı!
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Meryem'in bulunabilmesi için ailesi de sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Meryem'i bulana ödül verileceği duyuruldu

Meryem'in kardeş Semra Toprak'ın paylaşımı şöyle:

3. Gündür tüm teşkilatın bölge sakinlerinin aramalarına rağmen, çocuğumuza(Meryem toprak) ait en ufak bir iz yoktur. Konuyla ilgisi bilgisi olan kişiler var ise veya kazayla bazı durumlar olmuş ise allahiniz aşkına onu köyüne bırakın gidin her ne hali varsa onu bulmak istiyoruz ve perisaniz....çocuk engelli ,dilsiz, sabi günahtır. Ayrıca çocuğumuzu bulana para ödülü verilecektir.533 877 38 87...kayıpla ilgili özellikle kaza söz konusu ise kesinlikle şikayetçi olmayacağız yeter ki ortaya çıksın insanlık namına lütfen...

Anahtar Kelimeler:
Meryem Toprak
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