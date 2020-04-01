Meteoroloji Dairesi'nden 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor...

Hava sıcaklığı kıyı şeridinde 18-20 derece, iç kesimlerinde ise 21-22 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.