Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

Meteoroloji Dairesi uyardı!

02 Ağustos 2022 Salı 13:02
327 Okunma
Meteoroloji Dairesi uyardı!
banner48

Meteoroloji Dairesi, yüksek nem oranlarına bağlı olarak hava sıcaklığının 43-46 santigrat derece dolaylarında hissedileceğini açıklayarak, vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, “yüksek sıcaklık değerlerine dikkat” başlığıyla yayımladığı yazılı açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda; bölgemizi etkileyen sıcak ve nemli hava kütlesine bağlı olarak, iç kesimlerde 38-41 ºC ve sahillerde 33-36 ºC dolaylarında seyreden en yüksek sıcaklık değerlerinin yüksek nem oranlarına bağlı olarak 43-46 ºC dolaylarında hissedileceğinden ve sabah saatleri iç kesimlerde sis beklendiğinden dolayı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı! İşte deyalar
Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü toplantı! İşte deyalar
Polis engelini aşan eylemciler bakanlığa girdi
Polis engelini aşan eylemciler bakanlığa girdi
Trafik 30 Eylül’e kadar tek yönlü akacak
Trafik 30 Eylül’e kadar tek yönlü akacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim