Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.05.2024 tarihinde, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.O.A.E.M.(E-25), M.Ş.(E-21), A.B.A(E-24), ve A.A.M.S.M.(E-33)’nin kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 315,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.