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MGK Kararı gücümüze güç kattı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun Kıbrıs konusunda almış olduğu karar gücümüze güç katmıştır” dedi.

03 Haziran 2021 Perşembe 14:01
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MGK Kararı gücümüze güç kattı!

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun Kıbrıs konusunda dün aldığı kararı değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar; “MGK kararı gücümüze güç katmıştır” diyerek, bu kararı alan Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’na şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, Kıbrıs konusunda almış olduğu kararda, ‘Türkiye’nin Kıbrıs konusunun nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devlet yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği ve bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya devam edeceği” belirtilmiştir.

Bu kararı alan Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularımla teşekkür ederim.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu bu karar, haklı davamızda gücümüze güç katarken, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in de eski Doğu Akdeniz olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bölgede konjonktür ve güç dengesi değişirken, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi haline gelen Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutum ve kararlılığı ile halkımıza ve davamıza verdiği destek çok önemli olup, tüm dünya bu kararla verilen mesajı iyi okumalıdır.

Bu karardan, bir kez daha aldığımız güç ve destekle, Türkiye ile KKTC her zaman birlikte yoluna devam edecektir. Kıbrıs’ın gerçeklerine ve bölgenin yararına dayalı olarak gündeme getirdiğimiz egemen eşit iki devletli çözüm önerimizden vazgeçmeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, Türkiye bizimle birliktedir. Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ile Türk askerinin Kıbrıs’tan uzaklaştırılmasını ve halkımızın azınlık yapılmasını içeren federal temele dayalı bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz. Tek çözüm yolu egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm yoludur.”

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:21
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTürkiye Milli Güvenlik KuruluKıbrıs Konusu
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