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Milli Dernekler Platformu,Kıbrıs konusu ile ilgili taleplerini mektupla Erdoğan’a iletecek

27 Kasım 2019 Çarşamba 15:30
Milli Dernekler Platformu,Kıbrıs konusu ile ilgili taleplerini mektupla Erdoğan’a iletecek

Milli Dernekler Platformu, Berlin görüşmesinde , 51 yıldır devam eden sonuçsuz federasyon görüşmelerinde bir arpa boyu yol gidilemediğinin bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Milli Dernekler Platformu adına açıklama yapan Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak artık bu yalanları dinleyerek zaman kaybetmek istemiyoruz” diyerek, Milli Dernekler Platformu olarak taleplerini ve düşüncelerini içeren mektubu yarın saat 11.00’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine takdim edeceklerini kaydetti.

Akça, 51 yıldır sürdürülen ve her defasında Rumların uzlaşmaz tavırları yüzünden çözüme ulaşmayan Kıbrıs müzakerelerinden sadece Kıbrıs Türk halkının zarara gördüğünü kaydetti.

Akça, Platform olarak Kıbrıs Türk halkına uygulanan ve bir insanlık suçu olan haksız ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını talep eden ilk mektubu BM Genel Sekreteri Guterres’e ilettiklerini kaydederek, AB ve BM’nin Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit etmesine son verilmesinin en önemli talepleri olduğunun altını çizdi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Dernekler Platformu
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