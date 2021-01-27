Milli Eğitim Bakanlığı’nda 2 pozitif vaka

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda iki yeni pozitif vakaya rastlandı.

Vakalardan birinin kocasından virüsü aldığı öğrenildi.

Tüm bakanlık personeline PCR testleri yapılıyor.

Elde edilen bilgiye göre bir haftayı aşkın bir süre eşinin ateşi olduğu, buna rağmen PCR testi yaptırmayan kadın çalışanın işe gidip gelemeye de devam ettiği öğrenildi.

Eşinin pozitif olmasıyla birlikte kendisinin de test yaptırdığı ve pozitif olduğunun anlaşılması üzerine patlak veren olay sonrasında tüm çalışanlara PCR testi yapıldı ve şimdilik bir kişinin daha pozitif olduğu öğrenildi.

Pozitif çalışanın temaslılarının da virüsü kapmış olmasından endişe ediliyor.

Kaynak :Ses Kıbrıs