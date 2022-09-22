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Mine Atlı'dan istifa açıklaması!

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı, TDP Gençlik Örgütü'nün Parti MYK'sından istifasını, Gündem Kıbrıs'a değerlendirdi.

22 Eylül 2022 Perşembe 12:12
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Mine Atlı'dan istifa açıklaması!



ÖZEL HABER

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı, TDP Gençlik Örgütü'nün Parti MYK'sından istifasını, Gündem Kıbrıs'a değerlendirdi.

Atlı, henüz resmi bir istifanın kendilerine ulaşmadığını belirterek, parti içi telefon mesajlaşmaları sonucunda bu bilginin bir gazeteye sızdırıldığını ifade etti. 

"Solda birliği zorladığımız bir süreç yaşıyoruz' diyen Atlı, Parti Gençlik Örgütü'nün bir önceki yönetimden kaldığını ve yenilenmediği, istifa edeceği iddia edilen altı kişinin de solda birliği desteklemediklerinden ötürü böyle bir karar vermiş olabileceklerini belirtti. 

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin tüm organlarıyla birlikte yenilenme sürecinde olduğuna vurgu yapan Atlı, 6 üyenin istifasının resmileştiği takdirde yeni gençlik örgütü MYK'sı belirleneceğini söyledi. 

Atlı sözlerinin sonunda "partinin yeni vizyonuna ve birleştirici adımlarına ve bu yola inanan örgütlenmeler söz konusu olacaktır' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mine AtlıIstifa
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