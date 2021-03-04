Misafirleri eylemciler karşıladı!

KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış işleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet Başbakan Ersan Saner’i ziyaret ediyor.

Kılıç’a ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik ediyor.

Taşımacıların Başbakanlık önündeki eylemi nedeniyle heyet araçlarıyla Başbakanlık önüne gelemedi, yürüyerek Başbakanlık’a girmek zorunda kaldı.

Elde edilen bilgiye göre Kılıç, ziyarette Başbakan Saner'e eylemin gerekçesini sordu ve olayla ilgili bilgi aldı.

SES KIBRIS