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Motor sürücüsü Ali Erol Palaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki motor sürücüsü Ali Erol Palaz, bugün Gönyeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

14 Eylül 2021 Salı 11:49
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Motor sürücüsü Ali Erol Palaz, gözyaşlarıyla uğurlandı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki motor sürücüsü Ali Erol Palaz, bugün Gönyeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesinin ve sevenlerinin göz yaşları cenaze töreninde sel oldu…

Gönyeli Belediyesi çalışanı olan Ali Erol Palaz’ın ölümü, birçok Gönyeliliyi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Kaza nasıl olmuştu?

Polisten yapılan açıklamada kazanın detayları şöyle paylaşılmıştı:

“13 Eylül tarihinde, saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin Ali Erol PALAZ (E-54) yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Ferit ÖZESEN (E-42) yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali PALAZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir”

Kaynak : Yenidüzen

Son Güncelleme: 14.09.2021 12:15
Anahtar Kelimeler:
Ali Erol PalazGönyeli
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