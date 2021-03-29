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Mücahitler 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisini iple çekiyor

TRT'nin önemli yapımı "Bir Zamanlar Kıbrıs", Ada'daki Türklerin geçmişte uğradığı zulmü ekrana taşıyacak. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde büyük paya sahip olan mücahitlerin hayatları da dizide işlenecek.

29 Mart 2021 Pazartesi 10:31
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Mücahitler 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisini iple çekiyor

Kıbrıs Türk tarihine adlarını altın harflerle yazdıran kahramanların hikayeleri, TRT'nin "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisiyle ekrana taşınacak. Kutlu davalarına yıllarca gönül veren mücahitlerin anıları hala taze. O günleri hüzünle yad eden mücahitler, TRT Haber'e konuştu.

11 yıl mücahitlik yapmış olan Metin Aybars, o günleri Kıbrıs Türklerinin en zorlu zamanları olarak hatırlıyor.

"Çok olaylara şahit olduk. Yani normal bir insanın hiç ummadığı bir zamanda bu kadar felaketlerle karşılaşması... Neticede ben de o zaman 22 yaşında birisiydim. İnanılmaz olaylara şahit oldum."

"Epey zor günlerdi..."

Metin Aybars'ın eşi Şenay Aybars da iki tarafın tam ortasında kalan evinde mücahit Ecvet Yusuf’un şehit edilişini dün gibi hatırlıyor.

"Bir adam 'Şimdi her şey olacak' dedi bize, böyle bir moral verdi. Rum tarafı gizli gizli bizi beklerdi. Aman Allah'ım gidince yukarı anında adamın alnından vurdular. Böyle lap diye yattı kaldı. Biz aşağıdaydık yer altında. Kimse yok, düştü kaldı."

Mehmet Türkkan da kahraman mücahitlerden. Çocuk yaşta kurtuluş mücadelesine gönül vermiş.

"14 yaşımda gönüllü mücahit olarak cephedeydim. Benim arkadaşlarım, benim yaşıtlarım hepimiz öyle öğrenciyken, gece 6-12 nöbetinden sonra sabah 7'de okula... O şartlar altında okuduk, epey zor günlerdi."

"Allah o günleri bir daha yaşatmasın"

Ada'da varoluş mücadelesinin neferlerinden biri olan Türkkan, o günleri hüzünle yad ediyor.

"Allah kimseye o günleri bir daha yaşatmasın. Hele bizim çocuklarımıza, torunlarımıza yaşatmasın. Çok zor günlerdi. Her taraf ambargo altındaydı, böyle şimdiki ambargo gibi de değil. Rum tarafının koyduğu korkunç bir ambargo vardı, barikatlar vardı. Bir bölgeden bir bölgeye gitmek adeta işkenceydi."

Yeni neslin tarihi öğrenmesi için fırsat

Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını TRT'nin büyük bir proje ile ekranlara taşıması onu da sevindirmiş.

Türkkan, diziyle ilgili "Valla çok olumlu olarak değerlendiririm. Var olabilmek için verdiği mücadeleyi anlatabilecek bir yapıya her toplumun ihtiyacı var. Biliyorsunuz tarih tekerrürden ibarettir. O tarihten ders almak, bizden sonra gelecek nesillere bir katkı olacaktır diye düşünüyorum" diyor.

Türkkan, dizinin yeni neslin tarihi öğrenmesi için önemli bir fırsat olacağı görüşünde. Dizinin yayına gireceği 1 Nisan'ı da iple çekiyor.

TRT HABER

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