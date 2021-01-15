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MUHTAROĞLU: “GÖLETLERİMİZ İÇİN KAYNAK AYIRMALIYIZ”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

15 Ocak 2021 Cuma 10:00
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MUHTAROĞLU: “GÖLETLERİMİZ İÇİN KAYNAK AYIRMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Su konusunda değerlendirmelerde bulunan Muhtaroğlu, “Türkiye’den gelen suyun tarıma kullanıma verilmesi henüz tam randımanlı başlamadı. Bunun altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bu suyun tarımda kullanılması çok önemli ama biz göletlerimizin bakımını ihmal etmememiz lazım ki yağmur yağdığı zaman su tutulabilsin ki kurak geçen senelerde kullanılabilsin. Türkiye’de de böyledir bu sistem. Türkiye’de kar yağışı başladı, bu yağışla göletlerdeki su oranı da artacaktır. Yani biz göletlerimiz için de kaynak ayırmalıyız. Bu ülke tarım için çok önemlidir. Boru hattındaki arızanın ardından bu konunun ne kadar önemli olduğunu anladık” dedi.

Asgari ücret konusunun yılan hikayesine döndüğünü söyleyen Muhtaroğlu, “Geçen Şubat ayından beridir asgari ücret, pandemi vardı diyerek güncellenmedi. Bundan dar gelirliler olumsuz etkilendi. Bu süreçte dövizde yüzde 30-40’a varan yükseliş oldu. Asgari ücrette bu dönemde 100 Sterlin’e yakın bir gerileme var. Bu da 1000 TL’ye denk gelir aşağı yukarı. Bu ciddi bir rakamdır. Bu ülkede açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin 3 bin 600 TL. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kaldı. Ötelene ötelene bu günlere geldik. Biz de bu rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplayarak belirlememiz gerekiyor” dedi.

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