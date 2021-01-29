MUHTAROĞLU: “KAPANAN SEKTÖRLERE EKONOMİK KATKI SAĞLANABİLECEK Mİ?”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kapanma kararını değerlendiren Muhtaroğlu, “Bölgesel kapanmanın adım adım gitmesiyle, Alsancak ve Lapta’dan başlayarak gitmiş olsaydı bir tedbir olurdu düşüncesindeyim. Fakat daha sonra baktık ki, tüm Girne ve Lefkoşa kapandı ve diğer ilçelere gidiş gelişler devam etti. O ilçelerde 1-2 vaka görülüyordu. Onlar kapanmayabilirdi diye düşünüyordum. Ama temaslar devam ettikçe, o risk de büyüdü. Gerek gıda tedarikçileri, bankalar, sigortalar olsun, belirli zincirler olsun bu sirkülasyon devam ediyor. Virüsü taşıma olasılıkları da olabilir. Bunları düşündü bu yetkili kururlar ve bu kararları aldı. Burada konuşulması gereken, ‘bu kapanma kararı alınırken, kapanan sektörlere ekonomik katkı yapılabilecek mi?’ olmalıdır. Süre artarsa bu katkılar olabilecek mi. İşverenler de kısa sürede de çalışanlarına destek olabilmelidir. Süre uzarsa da devlet gerekli katkıları yapabilmelidir. Bütçede gerekli hazırlıklar yapılmalıdır” dedi.