Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

MUHTAROĞLU: “KAPANAN SEKTÖRLERE EKONOMİK KATKI SAĞLANABİLECEK Mİ?”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

29 Ocak 2021 Cuma 10:36
793 Okunma
MUHTAROĞLU: “KAPANAN SEKTÖRLERE EKONOMİK KATKI SAĞLANABİLECEK Mİ?”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kapanma kararını değerlendiren Muhtaroğlu, “Bölgesel kapanmanın adım adım gitmesiyle, Alsancak ve Lapta’dan başlayarak gitmiş olsaydı bir tedbir olurdu düşüncesindeyim. Fakat daha sonra baktık ki, tüm Girne ve Lefkoşa kapandı ve diğer ilçelere gidiş gelişler devam etti. O ilçelerde 1-2 vaka görülüyordu. Onlar kapanmayabilirdi diye düşünüyordum. Ama temaslar devam ettikçe, o risk de büyüdü. Gerek gıda tedarikçileri, bankalar, sigortalar olsun, belirli zincirler olsun bu sirkülasyon devam ediyor. Virüsü taşıma olasılıkları da olabilir. Bunları düşündü bu yetkili kururlar ve bu kararları aldı. Burada konuşulması gereken, ‘bu kapanma kararı alınırken, kapanan sektörlere ekonomik katkı yapılabilecek mi?’ olmalıdır. Süre artarsa bu katkılar olabilecek mi. İşverenler de kısa sürede de çalışanlarına destek olabilmelidir. Süre uzarsa da devlet gerekli katkıları yapabilmelidir. Bütçede gerekli hazırlıklar yapılmalıdır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralık olmayan evi 4 farklı kişiye kiraladı
Kiralık olmayan evi 4 farklı kişiye kiraladı
“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DESTEKLENECEK”
“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DESTEKLENECEK”
16 kişi yasağı ihlal etti
16 kişi yasağı ihlal etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim