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MUHTAROĞLU: “MALİYE’NİN RAKAMLARI ŞEFFAF OLMALI”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:21
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MUHTAROĞLU: “MALİYE’NİN RAKAMLARI ŞEFFAF OLMALI”

ÖZEL HABER

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Siyasette yaşanan iç tartışmaların, kamuoyuna yansımaması gerektiğini söyleyen Muhtaroğlu, “Böyle durumlarda kaybeden toplumun güveni oluyor. Halbuki bu işler parti içi demokrasi ile çözümlenmesi ve bu düzeye gelmemesi gerekirdi” dedi.

Devletin bu yıl içinde iç borçlanmaya gideceğini söyleyen Muhtaroğlu, “Bazen siz 100 milyon istersiniz, ancak ihaleye girdiğinizde 50-60 milyon verebilir bankalar, hesap durumlarına göre. Faizinin de 18-19 bandında olabileceğini düşünüyorum. Geçmişte 9-10 arasındaydı. Devletin burada faiz yükü de artıyor.  Maliye’nin rakamları şeffaf şekilde paylaşılmalı ki beklentiler onlarla sınırlı kalınır” dedi.

Pandemi Hastanesi’nde doktor ve hemşire ihtiyacı olduğunu söyleyen Muhtaroğlu, “150 civarında bir hemşireye ihtiyaç var. Tüm bunlara kaynak ayrılmalı. Yeni hastane yapılacak, onun da kaynağa ihtiyacı var. Önceliğimiz bu Pandemi Hastanesi’ni tam randımanlı hizmete sunalım” dedi.

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