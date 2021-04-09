MUHTAROĞLU: “UMARIM KISA SÜREDE KAYNAK GELMEYE BAŞLAR”

GÜNDEM KIBRIS

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Muhtaroğlu, “Vergilerin beyan edilenleri bile ödenmez. Servet Vergisi’ni söylerken kastımız bir şirket kendisinin malvarlığına baktığımızda olağanüstü bir gelişme varsa, ancak gösterdiği vergilerde düşük bir rakam varsa, bunun araştırılmasıdır” dedi.

Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nü de yorumlayan Muhtaroğlu, “Protokol imzalamak çok önemlidir. Ama önemli olan bu protokolde konulan görevlerin uygulanmasıdır. İmzalanan sözleşmede, Mart sonuna eylemler kondu. Bunların gerçekleşmeyeceği belliydi. Neden koydunuz ki onları? Üç aydır kaynak gelmedi doğrudur. Ama Başbakan açıkladı, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın önünde, imzadadır’ dedi. Umarım kısa sürede gelmeye başlar. Çünkü maliye zor durumdadır. Savunma giderleri de gelmedi” dedi..