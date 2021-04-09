Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Flaş Haber
88 pozitif vaka!
Kapat

MUHTAROĞLU: “UMARIM KISA SÜREDE KAYNAK GELMEYE BAŞLAR”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

09 Nisan 2021 Cuma 09:45
17 Okunma
MUHTAROĞLU: “UMARIM KISA SÜREDE KAYNAK GELMEYE BAŞLAR”

GÜNDEM KIBRIS

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Muhtaroğlu, “Vergilerin beyan edilenleri bile ödenmez. Servet Vergisi’ni söylerken kastımız bir şirket kendisinin malvarlığına baktığımızda olağanüstü bir gelişme varsa, ancak gösterdiği vergilerde düşük bir rakam varsa, bunun araştırılmasıdır” dedi.

Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü’nü de yorumlayan Muhtaroğlu, “Protokol imzalamak çok önemlidir. Ama önemli olan bu protokolde konulan görevlerin uygulanmasıdır. İmzalanan sözleşmede, Mart sonuna eylemler kondu. Bunların gerçekleşmeyeceği belliydi. Neden koydunuz ki onları? Üç aydır kaynak gelmedi doğrudur. Ama Başbakan açıkladı, ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın önünde, imzadadır’ dedi. Umarım kısa sürede gelmeye başlar. Çünkü maliye zor durumdadır. Savunma giderleri de gelmedi” dedi..

           

Anahtar Kelimeler:
Ödül Muhtaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor
Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor
BEROVA: “BİZLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”
BEROVA: “BİZLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”
DİZDARLI: “EV KARANTİNASININ SONUÇLARI, ARAŞTIRILMALI”
DİZDARLI: “EV KARANTİNASININ SONUÇLARI, ARAŞTIRILMALI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim