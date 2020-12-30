Mustafa Yüncü Lefkonuklu LTD'de pozitif vaka

Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd Lefkoşa Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışanda Covid-19 tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Küçük Kaymaklı şubesinde faaliyetlerin geçici olarak durdurma kararı aındığı belirtildi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Mustafa Yüncü Lefkonuklu Co. Ltd Kamuoyuna duyuru Şirketimizin Lefkoşa Küçük Kaymaklı merkezinde iki çalışma arkadaşımızda maalesef Corona pozitif tespiti yapılmıştır. Çalışma arkadaşlarımız ve toplumun sağlığını dikkate alan şirketimiz bu işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Şirketimizin Arasta, Taşkınköy ve Ortaköy şubelerinin bu sorundan uzak olmaları nedeniyle faaliyetleri devam edecektir. Pandemi süresince tüm çalışma arkadaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına tamamen uyum göstermelerine ve maskesiz müşteri kabul etmememize rağmen karşılaştığımız bu durum Covid 19 virüsünün ne kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu yaşayarak öğrenmemize neden olmuştur. Herşeyin önceliğinin sağlık olduğunu vurgular, herkesi daha dikkatli olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere

Şirketten yapılan yeni açıklama şöyle;

Değerli müşterilerimiz çok sorulduğu için açıklama yapma gereği duyuldu. Pozitif çıkan personelimiz karı koca olup biri 3. kat dikiş bölümünde eşi de bodrum katta muhasebe bölümünde görevlidir. Satış bölümünde görevli değildirler. Tedbir amaçlı bugün tüm personele test yapılacaktır. Sonuçlar çıktıkça sizinle paylaşacağız