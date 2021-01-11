Müsteşarlığa İsmet Korukoğlu atandı

Dışişleri Bakanlığı’nda üçlü kararnameyle atamalar ve görevden almalar yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine İsmet Korukoğlu, Genel Müdürlüğe Ufuk Turganer, Özel Kalem Müdürlüğü’ne ise Cevdet Eren Çelebi atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün atama ve görevden almalarla ilgili yazılı açıklamasına göre ayrıca 8 Kasım 2013’te Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bakanlık Müdürü olarak atanan Efsun Kaşif Salel, bugünden itibaren bu görevinden alınarak, Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine getirildi.

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Güneş Onar, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sonat Altuğ, Dışişleri Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Mehmet Cabacaba’nın da bugünden itibaren görevlerinden alındığı kaydedildi.