Müzeler 1 Nisan’a kadar kapalı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC geneli bütün müze ve ören yerlerin ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan karar 1 Nisan gününe kadar sürecek.

Ülke geneli alınan önlemler kapsamında verilen bu kararın nedeni olarak her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin, aynı zamanda söz konusu yerlerde çalışan personellerin sağlığı açısından olduğu açıklandı.

Bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’nda benzer kararların alınması da değerlendirilecek.