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Müzeler 1 Nisan’a kadar kapalı

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde müze ziyaretleri 1 Nisan’a kadar durduruldu.

12 Mart 2020 Perşembe 09:11
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Müzeler 1 Nisan’a kadar kapalı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC geneli bütün müze ve ören yerlerin ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren geçerli olan karar 1 Nisan gününe kadar sürecek.

Ülke geneli alınan önlemler kapsamında verilen bu kararın nedeni olarak her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin, aynı zamanda söz konusu yerlerde çalışan personellerin sağlığı açısından olduğu açıklandı.

Bugün gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’nda benzer kararların alınması da değerlendirilecek.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMüze
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JALE 2020-03-12 10:20:35

Merhabalar, Bu yaşanılan durumu bile bile lades diye yorumluyorum. İşler dahada sarpa sarmadan önlemler arttırılmalı. Millet marketlere hucum ediyor. Devlet bir an önce marketleri ilaçlamalı. aksi takdirde virüsü bile bile yaymış olacağız.

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