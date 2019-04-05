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Naim cinayetinde gözaltına alınan Taksici tutuklu yargılanacak

05 Nisan 2019 Cuma 16:33
Naim cinayetinde gözaltına alınan Taksici tutuklu yargılanacak
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(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak Zayid Masood’u olay gecesi paraları almaya götüren taksici Ali Okan Şengül, dün mahkemeye çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, zanlı Ali Okan Şengül’ün 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında “Feri Fail” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. İneci, diğer zanlıların ifadeleri doğrultusunda, olayda para dolu çantayı 518 plakalı bir Mercedes bir araçla gelen ve aranan Zayid Masood’a verildiğini itiraf ettiklerini belirtti. İneci, zanlı Ali Okan Şengül’ün HD 518 plakalı araçla yanında olan zanlı Zayid Masood’u Ercan Havaalını çemberinden aldığının belirlendiğini anlattı. İneci, zanlı Şengül’ün suçun işlendiğini bilerek, Zayid Masood’un kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti. İneci, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı Ali Okan Şengül’ün avukatı Dilem Morris, müvekkilinin tutuklu yargılanması talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, Feri Fail suçlamasıyla tutuklanan zanlının hürriyeti bağlayıcı bir ceza alabileceğini belirtti. İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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