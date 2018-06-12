Naimoğulları:" Ödemeler bayramdan önce yapılmalı"

BRT'de yer alan habere göre, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylem kararını uygulamaya koyup koymamak için bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısını beklemeye karar verdi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, BRT’ye yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı yetkilileri ile kesintiler konusunda uzlaşıya vardıklarını, ödemenin bayramdan önce yapılması içinse Bakanlar Kurulu’nun karar alınmasını beklediklerini kaydetti.

Naimoğluları, hükümetin ödemenin bayramdan önce yapılmaması veya üreticinin alacağından kesinti yapılarak bütçeyi denkleştirmeye çalışması halinde hayvan üreticileri olarak ne yapacaklarını basınla paylaşacaklarını söyledi.

Mustafa Naimoğulları geçtiğimiz Cuma gün düzenlediği basın toplantısında Hükümetin, Küçükbaş hayvancının alacağı olan hayvanbaşı 100’TL’den kesinti yaparak 80 TL olarak ödeme hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.