Naimoğulları:Hayvancı iflas etti!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülke genelindeki hayvancıların iflas bayrağını çektiğini ve elindeki tüm hayvanları çıkarmak için girişimde bulunduğunu ifade etti. Naimoğulları, Türkiye ile temasa geçilerek, KKTC hayvancısının elindeki hayvanların elden çıkarılmasını talep etti.

Naimoğulları, hükümet edenlerin üretici özellikle de hayvancı ile dalga geçtiğine vurgu yaparak, “Biz mevcut zamlar için eylem yaparken, akaryakıta bir zam daha koydular o da yetmedi elektriğe de zam kapıda” dedi. Naimoğulları, son zamlardan sonra hayvancılığın devam etmesinin imkansız olduğunu vurguladı.

Hayvancının elindeki hayvanlardan bir an evvel kurtulmak istediğini belirten Naimoğulları, Türkiye Et ve Balık Kurumu ile temasa geçilerek hayvanların elden çıkarılmasını istedi. Naimoğulları, KKTC’de mevcut ekonomik kriz sebebi ile hayvanların satışının mümkün olmadığını ifade ederek, hayvancının daha da zarara uğramadan sektörü bırakmak istediğini ifade etti.

Üreticilerin süt imalatçılarına çiğ sütü üreticiye yansımaması için oldukça düşük fiyattan verdiğini dile getiren Naimoğulları, ithalatçının buna uymayarak, su, elektrik, yakıt zamlarını süte yansıtarak tüketiciye sunduğunu söyledi. Naimoğulları, “Kaybeden her zaman hayvancı oldu, hayvanlarımızı satıyoruz” dedi.

Özlem ÇİMENDAL-YENİBAKIŞ

Geçtiğimiz haftalarda yaptıkları eylemlerle ses getiren hayvancılar, iflas bayrağını çekti. Akaryakıta, elektriğe ve yeme gelen zamlardan sonra hayvancılığın tükendiğini belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülke genelindeki hayvancıların elindeki tüm hayvanları çıkarmak için girişimde bulunduğunu ifade etti. Naimoğulları, Türkiye ile temasa geçilerek, KKTC hayvancısının elindeki hayvanların elden çıkarılmasını talep etti.

Hükümet protokole uymadı, hayvancının umudu kalmadı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümet edenlerin üretici özellikle de hayvancı ile dalga geçtiğini ifade ederek, “Biz mevcut zamlar için eylem yaparken, akaryakıta bir zam daha koydular o da yetmedi elektriğe de zam kapıda” dedi. Naimoğulları, hükümetle yem izinleri ve mezbahalar ile ilgili yaptıkları protokole de uyulmadığına vurgu yaparak, protokolü hükümete geri iade edeceklerini ifade etti. Naimoğulları, KKTC hayvancısının gelecekten hiçbir umut ve beklentisi kalmadığını dile getirerek, hayvancının KKTC’de elden çıkaramadığı hayvanları için Türkiye ile temasa geçilmesi çalışmalarına başlanması gerektiğini kaydetti.

Hayvanlara KKTC’de alıcı bulunamıyor

Hayvancının mevcut durumu dengede tutamadığına vurgu yapan Naimoğulları, hükümet kanadından gelecek olan oksijen maskesinin de hayat bulmaması sebebi ile acilen elindeki hayvanları satışa çıkardığını dile getirdi. Satışa çıkan hayvanlara alıcı bulamadıklarını anlatan Naimoğulları, “Kasap, müşteri olmadığı için almıyor artık hayvan. Hükümet ile anlaşma yapmıştık canlı hayvan alışını desteklemesi için o da yapılmadı. Hayvancı elinde kalan hayvanları elinden çıkarmak istiyor. Bu işi sonlandırmak istiyor artık. Kuraklık ve zamlar hayvancılığı bitirdi” diye konuştu.

Tavuk ithal izni de darbe vurdu

Tavuk etine verile ithal izninin de KKTC hayvancılığı için dezavantaj olduğunu ifade eden Naimoğulları, zaten çok satılmayan kırmızı etin artık hiç satılmayacağı uyarısında bulundu. Naimoğulları, ülkenin tamamen ithalata bağımlı hale getirilmek istendiğini dile getirdi.

“Güney bizden daha pahalı”

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından sonra Güney’deki et fiyatlarının daha yüksek olduğuna da dikkat çeken Naimoğulları, “Kaçak et de giremiyor şu anda ülkeye çünkü Güney bizden daha pahalı oldu. Hellim de dana, kuzu eti de bizden daha pahalı durumda Güney’de” dedi.

“Hayvancı elindeki hayvanlardan kurtulmak istiyor”

Hayvancının elindeki hayvanlardan bir an evvel kurtulmak istediğini söyleyen Naimoğulları, Türkiye Et ve Balık Kurumu ile temasa geçilerek hayvanların elden çıkarılmasını istedi. Naimoğulları, KKTC’de mevcut ekonomik kriz sebebi ile hayvanların satışının mümkün olmadığını ifade ederek, hayvancının daha da zarara uğramadan sektörü bırakmak istediğini ifade etti.

“Zamlardan artık boğulduk”

Zamların özellikle de elektrik ve yem fiyatları artışlarının had safhaya ulaşması nedeni ile artık hayvancılıkla uğraşmanın mümkün olmadığını dile getiren Naimoğulları, “Hükümetin tek bildiği zam yapmak. Biz artık boğulduk. Üretimden kopmaya başlıyoruz, yorulduk hayvanları elden çıkarmak istiyoruz. Ürettikçe batıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkedeki üretimi bitirdiler, ithalata bağımlı hale getirdiler”

KKTC’ye artık her şeyin ithal edileceğini belirten Naimoğulları, “Ülkedeki üretimi bitirdiler, ithalata bağımlı hale getirdiler. Bundan sonra halk neyi ne kadara yiyecek bilmeyeceğiz. Süt ve süt ürünleri, et üretimini tamamen bitirdiler” diye konuştu.

“Biz tüketiciyi düşündük, ithalatçı süte girdi maliyetlerini yansıttı”

Üreticilerin süt imalatçılarına çiğ sütü üreticiye yansımaması için oldukça düşük fiyattan verdiğini de dile getiren Naimoğulları, ithalatçının buna uymayarak, su, elektrik, yakıt zamlarını süte yansıtarak tüketiciye sunduğunu söyledi. Naimoğulları, her anlamda üreticinin mağdur olduğuna vurgu yaparak, üreticiden başka herkesin kendini kurtarmak adına üreticiyi hiçe sayarak zamları ürünlere yansıttığını ifade etti. Naimoğulları, “Kaybeden her zaman hayvancı oldu, hayvanlarımızı satıyoruz” dedi. Her şeye gelen zamları ürünlerine yansıtan, diğer sektörlere nazaran hayvancının hiçbir şeyinin fiyatını biçemediğini vurgulayan Naimoğulları, sektörün iflas bayrağını çektiğinin altını çizdi.