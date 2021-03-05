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Nalbantoğlu'nda temizlik görevlisi pozitif

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir temizlik görevlisinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

05 Mart 2021 Cuma 21:11
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Nalbantoğlu'nda temizlik görevlisi pozitif

Yapılan açıklamada Göğüs hastalıkları servisinde temizlik görevlisinin testinin pozitif çıkması nedeniyle servisin giriş çıkışlarının kapatıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin  Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedbir amaçlı Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatılmış olup, temaslı takibi yapılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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