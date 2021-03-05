Nalbantoğlu'nda temizlik görevlisi pozitif

Yapılan açıklamada Göğüs hastalıkları servisinde temizlik görevlisinin testinin pozitif çıkması nedeniyle servisin giriş çıkışlarının kapatıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedbir amaçlı Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatılmış olup, temaslı takibi yapılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır."