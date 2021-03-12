Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...

NASA açıkladı: Dev asteroit 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçecek

NASA, 21 Mart tarihinde dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük göktaşı olduğunu söyledi.

12 Mart 2021 Cuma 09:49
359 Okunma
NASA açıkladı: Dev asteroit 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçecek

2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya sadece birkaç gün uzaklıkta.

NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçecek.

NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söyledi.

NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtti.

Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi.

2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs ve iki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI DESTEK BEKLİYOR
KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI DESTEK BEKLİYOR
Başbakanlık önünde lastik yaktılar!
Başbakanlık önünde lastik yaktılar!
LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM
LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim